Tekken 8 erreicht 3 Millionen verkaufte Exemplare schneller als Tekken 7

Es ist kein Geheimnis, dass Tekken 7 ein großer Erfolg für Bandai Namco war, und letztes Jahr wurde bekannt, dass es seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2015 über 12 Millionen Mal verkauft wurde. Aber letztes Jahr wurde auch Tekken 8 veröffentlicht, wie schneidet es also im Vergleich zu seinem Vorgänger ab?

Nun, erfreulicherweise stellt sich heraus, dass es sogar noch besser läuft. In der neuesten Folge von Tekken Talk Live (via GamingBolt) wurde enthüllt, dass das Spiel nach einem Jahr auf dem Markt die Marke von drei Millionen verkauften Exemplaren überschritten hat - und das in kürzerer Zeit als das Original, das fast anderthalb Jahre brauchte, um den gleichen Meilenstein zu erreichen.

Das fühlt sich natürlich sehr verdient an (lesen Sie unseren Testbericht, in dem wir erklären, warum), und wir freuen uns darauf, es in Zukunft mit neuen Charakteren, Gastauftritten und vielleicht Spielmodi wachsen zu sehen. Als nächstes ist Anna Williams an der Reihe, die am 3. April dazustößt, und meine Wenigkeit hofft immer noch auf die Rückkehr von Bob und einen Gastauftritt von Ichiban Kasuga aus der Yakuza-Reihe.