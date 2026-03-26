Tekken 8 erhält einen Notfallpatch, um Staffel-3-Rezension Bombenangriff zu bekämpfen

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Bandai Namco setzt alle Register auf, um das Schiff bei der öffentlichen Rezeption von Tekken 8 zu drehen. Der Start von Staffel 3 sollte ein großer Reset-Knopf für das Spiel sein, der es zu seinen Wurzeln und dem Erlebnis zurückführt, das Fans von der legendären Kampfspielreihe erwarten.

Doch kaum war es passiert, begann die Bombardierung der Rezensionen. Auf Steam sieht man leicht die Abneigung der Spieler gegenüber dem aktuellen Zustand der Meta. "Es macht keinen Spaß mehr, dieses Spiel zu spielen, und das sagt was aus, wenn ein Spiel, besonders Tekken, DAS Kämpfen keinen Spaß mehr macht", schrieb ein Rezensent.

Auf der offiziellen Tekken-Website erklärt Bandai, dass es die Gründe hinter dem Feedback versteht und einen Fehler gemacht hat. "In Ver.3.00.00 haben wir Anpassungen eingeführt, die darauf abzielen, die Individualität jedes Charakters zu erhalten und gleichzeitig übermäßige Belohnungen – insbesondere jene, die aus dem Hitze-System und charakterspezifischen verbesserten Zuständen resultieren – zu reduzieren, um das allgemeine Gleichgewicht zu verbessern. Wir erkennen jedoch an, dass das Kampferlebnis, das wir liefern wollten, Ihre Erwartungen nicht vollständig erfüllt hat", schreibt der Entwickler.

"Für die Zukunft werden wir weiterhin ein Kampferlebnis anstreben, bei dem Angriff und Verteidigung um das Heat-System ausbalanciert sind, sodass die Spieler bedeutungsvolle Gedankenspiele und Entscheidungen gegen ihre Gegner treffen können. Während wir die Richtung der Ver.3.00.00-Anpassungen beibehalten, werden wir weiterhin Elemente angehen, die weiterhin zu übermäßigen Belohnungen oder einseitigem Gameplay führen. Diese Probleme werden Schritt für Schritt durch individuelle Verhaltenskorrekturen und Leistungsanpassungen verbessert."

Der erste Patch ist bereits da und konzentriert sich darauf, kritische Fehler und unbeabsichtigte Verhaltensweisen zu beheben. Die nächsten großen Updates kommen Mitte April und später im Frühjahr dieses Jahres. Wenn du bestimmte Änderungen sofort einführen möchtest, solltest du (höflich) das Tekken-Entwickler-Feedback-Portal oder den Discord des Spiels nutzen.