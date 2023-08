Tekken 8 bestätigt neue und wiederkehrende Charaktere in Gameplay-Trailern

HQ

Roster-Leaks und einige übereifrige Leute in der europäischen Abteilung von Bandai Namco verdarben die Enthüllungen früher als geplant, so dass Tekken-Fans mit dem Ohr am Boden wussten, was beim EVO an diesem Wochenende passieren würde. Trotzdem ist es schön, eine offizielle Ankündigung und Trailer zu erhalten.

Bandai Namco hat uns einen Trailer gegeben, der bestätigt, dass Raven als spielbarer Charakter in Tekken 8 zurückkehren wird, und einen weiteren, der einen neuen Kämpfer namens Azucena enthüllt. Sie sind definitiv extrem unterschiedliche Kämpfer, da letzterer sehr energisch ist und sich anscheinend sehr auf Konter und Ausweichen konzentriert, während Raven weiterhin der Blade-aussehende ernsthafte Typ ist, der seine Schatten gerne in Kombos einsetzt. Es ist auch erwähnenswert, dass die gezeigten Arenen ziemlich cool aussehen.

