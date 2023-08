Tekken 8 bestätigt die Veröffentlichung im Januar und die Charaktere im Trailer

HQ

Mehrere Leaks haben dem Marketing-Team von Bandai Namco einen Teil des Spaßes verdorben, aber es ist immer noch cool zu sehen, dass Gerüchte in Trailern bestätigt werden.

Der heutige Trailer bestätigt nicht nur, dass Tekken 8 am 26. Januar erscheinen wird. Es zeigt auch den neuen, passend betitelten Arcade Quest-Modus, in dem die Serie in die Fußstapfen vieler anderer Kampfspiele tritt, indem wir unseren eigenen Avatar erstellen und anpassen und in einer sehr von Arcade / Esports inspirierten Welt auf der Suche nach neuen Herausforderungen herumlaufen können.

Diejenigen, die nur auf der Suche nach traditionellen Tekken-Kämpfen sind, sind vielleicht mehr daran interessiert, offiziell zu wissen, dass Dragunov, Kuma, Leo, Shaheen, Steve und Yoshimitsu Teil der 32-Charakter-Liste sein werden, die zum Start verfügbar ist, und alle wurden definitiv visuell aufgewertet.