Tekken 8 bekommt einen Gastkämpfer aus dem Animé Baki the Grappler

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Ein neuer Gastkämpfer wurde für Tekken 8 bestätigt, und diesmal scheint der Charakter perfekt zu Bandai Namcos Kampfserie zu passen. Wir sprechen hier von Yujiro Hanma, der typischerweise eine Rolle spielt, die Heihachi im Baki the Grappler-Manga ähnlich ist.

Die Serie dreht sich um Kampfkünste und wird tatsächlich fast ununterbrochen seit 1991 veröffentlicht, mit einer Anime-Adaption seit 2001. Yujiro Hanma ist der Hauptantagonist der Serie und der Vater des Protagonisten Baki Hanma. Letzterer hasst seinen Vater leidenschaftlich, da er Bakis Mutter getötet hat, und wir haben somit eine Situation nicht weit entfernt von den Umständen der Familie Mishima, wo Kazuya, wie wir wissen, nicht gerade begeistert von seinem alten Herrn Heihachi ist.

Yujiro Hanma wird Anfang 2027 als DLC-Charakter hinzugefügt, daher wird es noch eine Weile dauern, bis wir ihn ausprobieren können, aber wir können euch zumindest einen Teaser-Trailer anbieten.