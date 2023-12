Tekken 8 bekommt am Donnerstag eine Demo auf PS5

HQ

Heute durfte Jonas seine neuesten Eindrücke teilen, nachdem er eine letzte Vorschau auf Tekken 8 erhalten hatte, aber es gibt keinen Grund, neidisch zu sein.

Wie Jonas in seinem Text betonte, wird Tekken 8 am 14. Dezember eine Demo auf PlayStation 5 erhalten, bevor PC- und Xbox Series-Spieler es am 21. Dezember herunterladen können. Auf diese Weise könnt ihr das erste Kapitel der Story-Kampagne, den lokalen Versus-Modus und Arcade Quest durchspielen und euch die hochdetaillierten Charaktere in der Galerie ansehen, sodass Online-Matches nicht enthalten sind.