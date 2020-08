Tekken 7: Neue Kampf-Moves und stärkere Online-Struktur in Staffel 4

Am vergangenen Wochenende hat Bandai Namco in Japan die vierte Content-Staffel von Tekken 7 enthüllt und einen ersten Trailer präsentiert. Darin wird unter anderem verraten, dass alle Charaktere neue Moves erhalten sollen und dass es Verbesserungen am Online-Matchmaking gibt, die das Spielerlebnis hoffentlich verbessern. In Europa ist der Publisher leider noch nicht mit weiteren, konkreten Details auf uns zugekommen, deshalb können wir euch bis dahin nur das besagte Video anbieten:

