Tekken 7: Neue Charaktere gelangen ab September mit Season Pass 3 ins Spiel

Die EVO 2019 am Wochenende brachte für Fans von Kampfspielen einige kleine Ankündigungen mit sich. Tekken 7 ist prominent aufgezogen worden, denn Bandai Namco wird den Titel mit einem dritten Season Pass erweitern. Darüber hinaus gab es die Bestätigung zwei neuer Kämpfer. Leroy Smith ist ein Experte für asiatische Kampfkünste. Der Amerikaner musste aufgrund eines Bandenkrieges die Gegend verlassen und kommt nach einem harten Training auf der Suche nach Rache zurück. Smith wird Ende des Jahres in Tekken 7 erwartet, doch schon im September wird es fähigen Nachschub für den Brawler geben. Die spirituelle Kriegerin Zafina ist von einem Übel besessen, das ihr in Form von Energieklauen im Kampf unter die Arme greift. Beide Figuren sind im neuen Trailer zu sehen:

