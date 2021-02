Tekken 7 bekommt polnische Kämpferin als DLC-Zusatz

You're watching Werben

Tekken 7 begleitet uns seit 2017, doch nach wie vor gehört das Kampfspiel von Bandai Namco zum Besten, was das Genre in den letzten Jahren hervorgebracht hat. Das Game wurde seit der Veröffentlichung mit vielen DLC-Inhalten weiterentwickelt und daran scheint sich so schnell auch nichts zu ändern. Gestern enthüllte der Publisher während einer Veranstaltung, dass im Frühling ein noch zu benennender Charakter vorgestellt wird. Es handelt sich dabei um eine Frau aus unserem Nachbarland Polen, die anscheinend eine wichtige Figur in der Politik ist. Eine vollständige Präsentation der Kämpferin soll uns in den nächsten drei Monaten erwarten.