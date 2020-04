Tekken 7 bekommt noch eine weibliche Kämpferin

Tekken 7 wird in wenigen Wochen drei Jahre alt, allerdings ist Bandai Namco mit ihren Updates offenbar noch nicht durch. Der Muay-Thai-Spezialist Fahkumram wurde Ende März in das Line-Up der Kämpfer aufgenommen, seitdem stehen alle angekündigten Charaktere, die mit dem Season Pass #3 in das Spiel gelangen sollten, zum Download bereit. Eigentlich haben wir erwartet, dass uns Chefentwickler Katsuhiro Harada langsam verrät, in welche Richtung die Serie als Nächstes gehen wird, allerdings ist auf der offiziellen Webseite gerade eine Silhouette einer neuen Spielfigur aufgetaucht.

"Über diese mysteriöse Kämpferin ist nichts bekannt", heißt es in der offiziellen Beschreibung. Der 50. Kämpfer ist also eine Frau, obwohl der schattige Umriss ein generischer Platzhalter ist. Ob diese Figur auf einen neuen Season Pass für Tekken 7 hinweist oder ein Geschenk zum Jubiläum ist? Möglicherweise schließt die Gute auch die Brücke zum nächsten Ableger der Reihe?