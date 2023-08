Tekken 6, SoulCalibur: Broken Destiny wird wahrscheinlich bald zu PS Plus hinzugefügt

HQ

Mit Tekken 6 und Soulcalibur: Broken Destiny werden zwei neue Kampfspiele in den PlayStation Plus Classics-Katalog aufgenommen, nachdem sie kürzlich in Taiwan sowohl für PS5 als auch für PS4 bewertet wurden.

Wie Gematsu berichtet, war Tekken 6 nur für PS3, Xbox 360 und PSP verfügbar, während SoulCalibur: Broken Destiny nur für die PSP verfügbar war, was bedeutet, dass es für PS Plus zum ersten Mal auf einer Nicht-Handheld-Konsole spielbar wäre.

Der wahrscheinlichste Grund für die neue Einstufung für diese Spiele ist, dass sie in den Classics-Katalog für PS Plus Premium-Abonnenten aufgenommen werden. Werden Sie sie ausprobieren, wenn sie zum Abo-Service kommen?