Tekken 4 Die Entwicklung war für Katsuhiro Harada extrem stressig

Katsuhiro Harada, auch bekannt als der Vater von Tekken, hat kürzlich erzählt, wie stressig es war, das vierte Spiel der Serie zu entwickeln, und wie er dafür kritisiert wurde, dass er den dunkleren, realistischeren Ton gewählt hat. Änderungen, die damals von den Fans mit gemischten Reaktionen aufgenommen wurden und auch zu einer der niedrigsten Metracritic-Bewertungen des Franchise führten.

In einem Beitrag in den sozialen Medien spricht Harada darüber, wie isoliert er sich während der Entwicklung gefühlt hat und wie ihm die Unterstützung auch intern völlig fehlte. Er erwähnte unter anderem, dass der Stress zeitweise so stark wurde, dass ihm die Körperbehaarung ausfiel. Infolgedessen beschloss er, eine kurze Pause von der Arbeit einzulegen, bevor die Produktion von Tekken 5 begann.

"Damals wurde ich mit Kritik bombardiert – ich hatte keinen einzigen Verbündeten. Nicht einer. Das ist eine bekannte Geschichte innerhalb des Unternehmens.

"Ich stand damals unter so viel Stress, dass ich eine mysteriöse Erkrankung entwickelte, bei der alle Haare auf der rechten Seite meines Körpers ausfielen – nur auf der rechten Seite. Sogar die Haare an meinen Armen, Augenbrauen und Wimpern verschwanden.

"Jetzt, in der Gegenwart, haben die Kritiker alle ihre Beschwerden vergessen, und es bleiben nur noch diejenigen übrig, die das Spiel loben wollen. Das ist der einzige Grund, warum es wie ein Meisterwerk behandelt wird. Für mich, ob gut oder schlecht, bleibt dieser Titel eine ständige Erinnerung und Lektion für mich selbst."

Trotz aller Kritik war Tekken 4 ein Riesenerfolg und für viele ist das Spiel eines der absoluten Highlights der Serie, vor allem aufgrund seiner Eigenart.

Was hältst du von Tekken 4 und welches Spiel in der Reihe ist dein Favorit?