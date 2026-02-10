Teilnehmer der Pokémon Europe International Championships können an diesem Wochenende Pokémon Pokopia spielen

HQ

Für die Nintendo Switch 2 geht es dieses Jahr richtig los, denn Mario Tennis Fever startet in ein paar Tagen und wird in weniger als einem Monat ein weiteres exklusives Switch-2-Spiel folgen, diesmal mit der Pokémon-Reihe verbunden. Konkret sprechen wir von Pokémon Pokopia, das am 5. März vollständig debütieren wird, von dem die Spieler aber schon am kommenden Wochenende einen frühen Vorgeschmack bekommen können.

Im Rahmen der Pokémon Europa Internationalen Meisterschaften 2026, die vom 13. bis 15. Februar in London stattfinden, wurde bekannt gegeben, dass Pokémon Pokopia eine spielbare Demo auf der Veranstaltung haben wird, die es den Teilnehmern ermöglicht, ein Ditto zu werden und mit Hilfe verschiedener rekrutierter Pokémon-Verbündeter ein neues Leben aufzubauen.

Das gesamte Ausmaß der Demo wurde noch nicht erläutert, aber wenn du unsicher bist, ob du dir eine Kopie von Pokopia besorgen sollst, könnte es sich lohnen, zu den Championships zu gehen und die Demo in einer der ersten spielbaren Möglichkeiten des Spiels auszuprobieren.