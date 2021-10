Teile der Grand-Theft-Auto-Trilogie werden in zahlungspflichtigen Abos von Playstation und Microsoft aufgenommen

HQ

Die drei Bestandteile von Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition gibt es momentan nur in der Gesamtkollektion, doch einiges deutet darauf hin, dass die Fans die hochaufgelösten alten Schinken auch einzeln kaufen werden können. Rockstar schreibt in ihrer Pressemitteilung, dass zwei der drei Spiele aus dieser Kollektion schon in den kommenden Wochen in die kostenpflichtigen Online-Mitgliedschaften von Microsoft und Sony aufgenommen werden.

Auf Grand Theft Auto: San Andreas - Definitive Edition dürfen Xbox-Game-Pass-Abonnenten ab dem 11. November im Rahmen ihrer monatlichen Zahlung zugreifen, wohingegen PS-Now-Kunden ab dem 7. Dezember Zugriff auf Grand Theft Auto III - The Definitive Edition erhalten. Rockstar zieht ihre Games regelmäßig aus solchen Dienstleistungen zurück, deshalb wird das Angebot mit der Zeit vermutlich wechseln und rotieren.