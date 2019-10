Teil 4 von Yakuza: Remastered Collection auf PS4 erhältlich

Sega hat uns diese Woche noch einmal daran erinnert, dass die Yakuza: Remastered Collection planmäßig erweitert wurde. Im August startete die Sammlung mit der HD-Neuauflage von Yakuza 3 für die Playstation 4, seit dieser Woche ist auch Yakuza 4 digital verfügbar und kann von Käufern im PSN-Store kostenlos heruntergeladen werden. Ein neuer Trailer zeigt euch das irre Spiel in all seinen Facetten. Voraussichtlich am 11. Februar wird Yakuza 5 verfügbar sein und diese Kollektion abschließen.

Yakuza 4 spielt ein Jahr nach dem dritten Kapitel der Serie und bietet uns gleich vier spielbare Charaktere, mit denen wir im Rotlichtbezirk Kamurocho navigieren. Die Remastered-Collection erhöht die grafische Performance der PS3-Spiele, leistet spielerische Überarbeitungen und Ryu ga Gotoku Studio hat sogar noch einmal einen Blick auf die ursprünglichen Skripts geworfen, um Spielern eine möglichst zeitgemäße und moderne Spielerfahrung zu gewährleisten.