Teenager zweimal innerhalb einer Woche verhaftet, nachdem Wasserpistolen-Streiche viral gegangen sind

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Ein 14-jähriger Junge in Paris wurde innerhalb einer Woche zweimal festgenommen, nachdem er berüchtigt wurde, Passanten mit einer Wasserpistole zu besprühen und seine Streiche in den sozialen Medien zu posten. Laut französischen Medien soll er auch von einigen Leuten zwei Euro gefordert haben, im Gegenzug dafür, dass sie sie nicht nass machen.

Der Junge, der sich während der anhaltenden Hitzewelle in Frankreich am Canal Saint-Martin aufhält, ist auf französischem TikTok zu einer viralen Sensation geworden. Neben seinen "Streichen" soll er auch an mehreren anderen Vorfällen beteiligt gewesen sein, darunter mutmaßlicher Diebstahl, Vandalismus und die Beleidigung von Polizisten.

Die erste Festnahme erfolgte Ende Juni und beinhaltete unter anderem Vandalismus und Gruppengewalt. Einige Tage später wurde er erneut festgenommen, diesmal wegen Verdachts auf schweren Diebstahl, Beleidigung eines Polizisten und Widerstand gegen die Festnahme.

Sein Anwalt erklärte außerdem, dass die breite Aufmerksamkeit dazu geführt hat, dass der Jugendliche in den sozialen Medien schikaniert und bedroht wird.