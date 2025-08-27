HQ

Neuigkeiten aus Deutschland . Am Dienstag hat ein deutsches Gericht einen Jugendlichen, der bei der Vorbereitung eines geplanten Anschlags auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien geholfen hatte, zu einer Bewährungsstrafe nach Jugendstrafrecht verurteilt.

Im August letzten Jahres bezeichnete Taylor Swift die Absage ihrer Auftritte in Wien als "verheerend". "Aber ich war den Behörden auch so dankbar, weil wir dank ihnen um Konzerte und nicht um Leben trauerten", fügte sie hinzu.

Die syrische Jugend, die von extremistischer Online-Propaganda beeinflusst wurde, unterstützte den Hauptverdächtigen, indem sie Material zum Bombenbau übersetzte und ihn mit Militanten in Verbindung brachte. Seine Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und sein vollständiges Geständnis führten dazu, dass das Gericht Auflagen anstelle von Gefängnis verhängte.

Der Fall hatte im vergangenen Sommer die Absage mehrerer ausverkaufter Shows in Österreich erzwungen, nachdem die Behörden die Verschwörung durch den Austausch internationaler Geheimdienstinformationen aufgedeckt hatten. Weitere Verdächtige befinden sich weiterhin in Gewahrsam, während die Ermittlungen fortgesetzt werden, also bleiben Sie dran für weitere Updates.