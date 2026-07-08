Teenager verhaftet, nachdem er angeblich ChatGPT genutzt hat, um 46.000 Anime-Abonnements zu kündigen

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Ein Highschool-Schüler in Japan wurde wegen des Verdachts festgenommen, den Bandai Channel-Dienst gehackt zu haben, bei dem er angeblich ChatGPT genutzt hat, um über 46.000 Abonnements zu kündigen, indem er eine Schwachstelle im System ausnutzte.

Laut Polizei ereignete sich der Angriff Ende letzten Jahres und führte dazu, dass insgesamt 46.812 Konten gegen ihren Willen gelöscht wurden; Erst nach umfangreichen Bemühungen wurde der Angriff vereitelt und die Ordnung für die Betroffenen wiederhergestellt.

Die Polizei gibt an, dass der Verdächtige zuvor wegen unbefugten Zugriffs auf Nutzerkonten auf derselben Plattform festgenommen worden sei. Der Jugendliche soll während der Befragung seine Handlungen gestanden haben und behauptet, keine persönlichen Motive oder Vendetta gegen das Unternehmen oder die Opfer zu haben.