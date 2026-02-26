Teenage Sex and Death at Camp Miasma gilt als eine "neue Art von Horror-Remake"
Der Film stammt vom Regisseur hinter I Saw the TV Glow.
Während sich viele der neuesten Hollywood-Werke wie regulierter Müll anfühlen können, erlebt das Horror-Genre eine goldene Phase, in der zahlreiche spannende und lohnenswerte neue Projekte regelmäßig erscheinen. Zu diesem Zweck wird der Regisseur von I Saw the TV Glow bald zurückkehren, denn Jane Schoenbrun wird ihren nächsten Film bald in Kinos auf der ganzen Welt bringen.
Bekannt als Teenage Sex and Death at Camp Miasma, gilt dieser Film als eine "neue Art von Horror-Remake" und hat ein Meta-Element, da er einer Regisseurin folgt, die ein neues Kapitel einer Slasher-Serie beginnt, die jedoch bald in Unordnung gerät, nachdem sie von dem Schauspieler besessen ist, der das "letzte Mädchen" im Originalfilm spielte, auf dem dieses Remake basiert.
Ab dem 7. August startet Teenage Sex and Death at Camp Miasma die Hauptrolle von Gillian Anderson, zeigt aber auch die Talente von Patrick Fischer, Zach Cherry, Hannah Einbinder und weiteren. Den Teaser-Trailer zum Horrorfilm können Sie unten sehen.