Teenage Mutant Ninja Turtles und Magic: The Gathering kreuzen sich für eine neue Zusammenarbeit

HQ

Die Liste der Magic: The Gathering Überschneidungen geht weiter. Nach den jüngsten Kooperationen, die entweder bereits verfügbar sind oder bald starten und Final Fantasy, Spider-Man, Avatar: The Last Airbender und verschiedene PlayStation Marken umfassen, wurde nun eine weitere große aufregende Zusammenarbeit versprochen.

Wie bei New York Comic Con enthüllt, wurde passenderweise eine Teenage Mutant Ninja Turtles Kollaboration vorgestellt, die die verschiedenen Ninja-Reptilien bereits im März 2026 in das Kartenspiel bringt.

Sie können Karten erhalten, die die Schildkröten in verschiedenen Zuständen darstellen, z. B. Leonardo entweder als Worldly Warrior, als Balance, als Sewer Samurai und mehr. Jede der Schildkröten gibt es in verschiedenen Farbthemen, wobei Leo (seltsamerweise) weiß ist, Raphael passenderweise rot, Donnatello (seltsamerweise) blau und Michelangelo (wieder eigenartig) grün. Es gibt dann mehrfarbige und schwarze Optionen, die Shredder und Splinter und andere zusätzliche Helden und Schurken aus der TMNT-Welt hinzufügen.

Sie können hier viel von dem Set sehen , und was das feste Veröffentlichungsdatum betrifft, so scheint dies für den 6. März 2026 geplant zu sein.

Werbung: