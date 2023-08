Teenage Mutant Ninja Turtles und der neue A.K.I schließen sich Street Fighter 6 an

HQ

Project L, Tekken 8 und Mortal Kombat 1 hatten alle einige aufregende Ankündigungen und Trailer für uns bei EVO, daher ist es keine Überraschung, dass das große, bereits veröffentlichte Kampfspiel von Capcom auch einige hatte.

Der erste Trailer unten verrät, dass Teenage Mutant Ninja Turtles am 8. August Street Fighter 6 beitreten werden. Es ist jedoch nicht ganz das, wovon Sie vielleicht geträumt haben, da dies nur eine Zusammenarbeit ist, die es ermöglicht, unseren benutzerdefinierten Charakter wie eine der Schildkröten aussehen zu lassen, TMNT-inspirierte Ausrüstung zu tragen, spezielle Emotes zu verwenden, neue Titel anzuwenden und einige andere Kleinigkeiten.

Capcom weiß, dass die Leute beim Kampfturnier größere Dinge erwartet haben, also haben sie uns auch einen Trailer gegeben, in dem sie ankündigen, dass ein neuer Charakter namens AKI "diesen Herbst" in die Charakterliste von Street Fighter 6 aufgenommen wird. Wir bekommen nur eine Filmsequenz gezeigt, daher ist es schwer zu sagen, wie sie kämpfen wird, aber es besteht kein Zweifel, dass sich diese langen Nägel als nützlich erweisen werden.

