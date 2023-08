Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin stammt vom Entwickler des Remakes von Destroy All Humans

HQ

Nachdem Entwickler Black Forest Games zuvor an zwei Remakes der ersten beiden Destroy All Humans-Spiele für THQ Nordic gearbeitet und diese geliefert hat, wird er nun mit der Aufgabe betraut, sich um die sehr aufregenden und mit Spannung erwarteten Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin.

Wie in der letzten THQ Nordic Showcase enthüllt wurde, wird das Spiel auf dem Comic basieren, der die Turtles in einer düsteren Zukunft sieht, in der alle bis auf einen getötet wurden, so dass sie die Waffen ihres Bruders aufheben und sich auf eine hoffnungslose Mission der Gerechtigkeit begeben müssen.

Da sich das Spiel noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet, wird kein Veröffentlichungsfenster erwähnt, aber der Enthüllungstrailer bestätigt, dass das Spiel auf PC-, PS5- und Xbox-Serienkonsolen erscheinen wird, wenn es schließlich debütiert.