Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin ist offiziell wieder im Menü, PlatinumGames als Entwickler angehängt

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Vor einigen Jahren war Black Forest Games dabei, einen Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin -Titel zu entwickeln, ein Projekt, das die gleichnamigen Comics adaptiert und einen verbliebenen Ninja Turtle zeigt, der seine gefallenen Brüder rächen will. Doch das Projekt scheiterte und die endgültige Entwicklung wurde gestoppt, was offenbar darauf hindeutete, dass dieses Spiel nicht veröffentlicht werden würde.

Doch am Ende des Tunnels gibt es Licht, denn während des Summer Game Fest wurde bekannt, dass Paramount Games Studios erstes Veröffentlichungsprojekt tatsächlich um ein TMNT: The Last Ronin-Spiel drehen wird, mit den Action-RPG-Veteranen von PlatinumGames an der Spitze und als Entwickler.

Wir haben bisher noch nicht viel Anhaltspunkte im Projekt, da uns nur ein CG-Trailer gezeigt wurde, aber PlatinumGames ist ein ziemlich effizientes Team, sodass es nicht mehr lange dauern wird, bis wir mehr Informationen vom Projekt hören und sehen.

Schaut euch vorerst den Ankündigungstrailer unten an.