Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown mit einem ersten Trailer angekündigt

In den letzten Jahren gab es mehrere Turtles-Spiele, die fast alle gut waren, wobei Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge das beste Beispiel dafür ist. Allen gemeinsam ist, dass sie eher actionorientiert sind, aber das muss nicht sein, zumindest wenn es nach Strange Scaffold geht.

Deshalb haben sie jetzt Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown angekündigt, und wie der Name schon sagt, steht die Strategie im Mittelpunkt. Die Geschichte spielt viele Jahre später als wir es gewohnt sind, da Shredder gestorben ist und ein neuer Anführer den Foot Clan übernommen hat, und Splinter leider auch gestorben ist (was natürlich die Frage aufwirft, ob die Schildkröten dann technisch gesehen noch Teenager sind?)

Das Spiel ist rundenbasiert und bisher wurde nur eine PC-Version angekündigt, aber wann sie erscheinen wird, ist noch unklar und das Premierenjahr wollten die Entwickler noch nicht einmal verraten. In der Pressemitteilung ist zu lesen:

"Splinter und Shredder sind tot, und da die Turtles sich dem Erwachsenenalter nähern, werden sie nicht nur erwachsen... Sie wachsen auseinander.

Kämpfe gegen den Foot Clan, während ein mächtiger neuer Anführer in actiongeladenen Kampagnen die Kontrolle übernimmt, in denen jede Turtle einzeln präsentiert wird. Kämpfe dich in 20 ständig mutierenden Levels durch Feinde, die mit jeder Runde wachsen, schrumpfen und neue Bedrohungen hinzufügen, inspiriert von klassischen TMNT-Spielen!"

Schauen Sie sich den ersten Trailer unten an. Was hältst du von dieser eher taktischen Schildkröten-Interpretation?