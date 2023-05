Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem zeigt seine Schurken im neuen Trailer

HQ

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem hat gerade seinen offiziellen Trailer veröffentlicht, der uns einen weiteren Einblick in unsere vier wichtigsten Karate-trainierten Schildkröten sowie Master Splinter, April O'Neil und die Bösewichte des Films gibt.

Unsere Schildkröten sind in Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem nicht der Gesellschaft ausgesetzt. Stattdessen verstecken sie sich und zerkleinern Melonen und alles, was sie mit ihren Ninja-Waffen finden können. Es sieht so aus, als würden wir hier eine neue Herkunftsgeschichte für die Schildkröten bekommen, da sie sich New York City als Helden beweisen müssen.

Dem steht eine Gruppe von Mutanten im Weg, die zunächst versuchen, die Schildkröten zu rekrutieren, aber Leo und die Bande sind nicht bereit, die Menschheit vom Angesicht der Erde zu tilgen.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem kommt am 2. August in die Kinos. Werdet ihr zugeschaut haben?