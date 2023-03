Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem Trailer zeigt auffälligen Animationsstil

Erst gestern berichteten wir über die Besetzung des kommenden Animationsfilms Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, der eine absolut gestapelte Liste von Stars enthält, darunter Seth Rogen, Paul Rudd, John Cena, Jackie Chan, Rose Byrne, Giancarlo Esposito, Post Malone, Ice Cube und mehr.

Aber um dem hinzuzufügen, wie versprochen, ist der Trailer für den Film jetzt eingetroffen, und darin erhalten wir einen Blick auf den auffälligen und ziemlich einzigartigen Animationsstil, den er verwendet, der wieder an Spider-Man: Into the Spider-Verse erinnert, wie es bei vielen neuen Animationsfilmen in letzter Zeit der Fall ist, einschließlich Puss in Boots: The Last Wish und sogar The Bad Guys.

TMNT: Mutant Mayhem wird eine jüngere Version der Turtles zum Leben erweckt, in der sie sich mit ihren Rollen als Verbrechensbekämpfer in New York City auseinandersetzen müssen, während sie sich mit allen möglichen störenden Mutanten auseinandersetzen.

Der Film wird am 4. August dieses Jahres in den Kinos starten, und zusätzlich zum Trailer unten können Sie sich auch das Poster des Films ansehen.