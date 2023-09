Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem erhält 2024 die Videospielbehandlung

Outright Games hat eine riesige Sammlung aufregender Videospiele veröffentlicht, die jeweils auf ein jüngeres Publikum zugeschnitten sind und auf ikonischen und beliebten Marken basieren. In der Vergangenheit waren dies Star Trek, Transformers, DC, Paw Patrol, Peppa Pig, How to Train Your Dragon und mehr, und im Jahr 2024 wird diese Liste mit einem neuen radikalen Projekt weiter erweitert.

Der Publisher hat nun bekannt gegeben, dass er sich mit Nickelodeon und Paramount Consumer Products zusammentut, um ein Videospiel zu veröffentlichen, das auf Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem.

Der Titel muss derzeit noch offiziell benannt werden, aber uns wurde gesagt, dass er nächstes Jahr für PC und Konsolen erscheinen wird und dass die Zusammenfassung für das Spiel wie folgt lautet:

"Das Spiel spielt Monate nach den Ereignissen des Films und wird eine einzigartige Grafik bieten, die vom kühnen, malerischen Kunststil des Films inspiriert ist. Durch die Kombination von energiegeladenem Ninja-Teamwork-Gameplay mit einer humorvollen Erzählung übernehmen die Spieler die Kontrolle über die Turtles, während sie mit einer Vielzahl unvergesslicher Charaktere aus dem Franchise interagieren und darum kämpfen, diese stilisierte Version von New York City vor einer neuen Mutantenbedrohung zu retten."

Ein erstes Konzeptbild des Spiels wurde ebenfalls veröffentlicht, und Sie können es unten sehen.