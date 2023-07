Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem bekommt eine Fortsetzung

HQ

Ich bin bei weitem nicht der Einzige, der sich sehr darauf freut, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem am 2. August zu sehen, und es ist ziemlich klar, dass sogar Paramount selbst mit dem, was Jeff Rowe, Kyler Spears, Seth Rogen und seine Crew gemacht haben, ziemlich zufrieden ist.

Variety enthüllt, dass Paramount nicht nur grünes Licht für eine Fortsetzung von Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem gegeben hat, sondern auch eine 2D-animierte Spin-off-Serie für Paramount+, die als eine Art Brücke zwischen den beiden Filmen über zwei Staffeln hinweg fungieren soll. Es scheint, als ob an diesen Plänen schon eine ganze Weile gearbeitet wurde, wenn man bedenkt, dass wir bereits wissen, dass die Serie Tales of The Teenage Mutant Ninja Turtles heißt und dass Jeff Rowe für den zweiten Film auf dem Regiestuhl bleiben wird.

Wie hört sich das für Sie an?