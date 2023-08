Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem Animatoren wurden nicht überarbeitet

HQ

Der Regisseur von Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, Jeff Rowe, und der Produzent Seth Rogen haben erklärt, dass sie darauf bestanden haben, dass die Animatoren des Films eine gute Work-Life-Balance haben.

"Das war die Sache, die uns bei diesem Film wirklich wichtig war, und ich habe es von Seth und Evan [Goldberg] gelernt, denn als ich Seth kennenlernte, dachte ich: 'Er hat eine wirklich gute Work-Life-Balance und jeder bei Point Gray hat das'." Rowe erzählte Insider.

"Ich habe [Seth] danach gefragt und er sagte: 'Nun, wir sind wie bei Live-Action, manchmal bist du 40 Tage hintereinander am Set und es ist anstrengend und ermüdend. Und wir wollen sicherstellen, dass unsere Mitarbeiter Zeit davon haben und dass es nicht ihr ganzes Leben wird." Ich habe mir das wirklich zu Herzen genommen und wollte sicherstellen, dass wir diesen Film ethisch vertretbar machen."



In letzter Zeit hat Spider-Man: Across the Spider-Verse Kritik von Animatoren auf sich gezogen, die berichten, dass sie bei der Herstellung des Films überarbeitet wurden. Es ist schön zu wissen, dass trotz der vielen großartigen Animationen, die in diesem Jahr auf unseren Bildschirmen zu sehen sind, zumindest ein Teil davon ethisch vertretbar ist.