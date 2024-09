Teenage Engineering TP-7

Ich bin nicht darauf aus, umstrittene Hardwareteile wie die Rabbit R1 zu rechtfertigen, wobei das Argument, dass diese Funktionalität im Prinzip "nur" eine Smartphone-App sein könnte, besonders relevant erscheint. Aber gleichzeitig muss es einen Grund geben, warum die Verbraucher immer noch alte iPods ausgraben oder Vinyl hören, selbst in einer Zeit, in der bequemes Streaming einfacher und billiger ist. Nein, inmitten all dieser Bequemlichkeit schwingt das Pendel in die andere Richtung, und die Hinwendung zu einer Technologie, die individueller, gezielter gestaltet ist, scheint nicht nur nostalgisch, sondern... spannender.

Alles, was das TP-7 von Teenage Engineering macht, können Sie mit der Voice Recorder -App von Google auf dem Pixel machen (die übrigens auch mehr oder weniger auf Samsung zu finden ist). Diese Apps können sogar die Aufnahme zusammenfassen und Beschriftungen darauf setzen, wer spricht, um die Transkription zu erleichtern. Trotzdem möchte ich TP-7 jedem empfehlen, der es auch nur im Entferntesten in seinem Berufs- oder Privatleben nützlich findet, weil es den Akt der Aufnahme der Umgebung zum Leben erweckt. Es macht den Akt lustig, personalisiert, taktil und lebendig, genau wie das Herausziehen eines iPods zum Musikhören.

Und wenn man darüber nachdenkt, ist es eines der überzeugendsten Dinge, die ich je gemacht habe, und das tut nicht gerade weh. Übrigens, ich schließe hier meine eigenen beiden Kinder mit ein, nur für den Kontext.

Der TP-7 aus dem legendären Teenage Engineering ist ein Field Recorder, dessen Funktionsweise einfach zu erklären ist. Es zeichnet auf. Ja, es gibt eine spezielle App, die von Teenage Engineering entwickelt wurde und mit der Sie Audiodateien schnell auf Ihr Smartphone exportieren können, zusammen mit einer automatischen Transkription, aber die ganze Idee ist das dedizierte Gerät, das die einfachste Aufgabe auf die wildeste und extravaganteste Art und Weise ausführt. Er misst 96x68x16 Millimeter und wiegt 170 Gramm. Die gesamte Oberfläche scheint aus einem einzigen Stück Aluminium mit einer langen Reihe von taktilen Tasten zu bestehen. In der Mitte befindet sich die rotierende "Scheibe", die alte Recorder emuliert, die auf Band aufgenommen und daher gedreht wurden, um entweder Ton oder Bild aufzunehmen, und auf der Rückseite Teenage Engineering hat der TP-7 das TP-7 in orangefarbenes Leder gehüllt, was den Generationenkonflikt nur noch verstärkt. Außerdem bekommst du ein kleines 64x32 Monochrom-Display für die einfache Menüführung und einen Akku, der gut sieben Stunden Aufnahmezeit durchhält.

Es gibt drei Klinkenein-/Ausgänge und eine Stereo-Buchse für 3,5 bis 6,35 Millimeter, so dass Sie es verwenden können, indem Sie ein Instrument direkt daran anschließen, aber es gibt auch eine Reihe von Mikrofonen, die alles um Sie herum aufnehmen. Es gibt 128 GB Speicherplatz, was für viele Aufnahmen ausreicht, und dies geschieht über eine 24-Bit/96-kHz-USB-Schnittstelle.

HQ

Das sind eine Menge Spezifikationen, und ich sage nicht, dass diese nicht wichtig sind. Der TP-7 trifft glücklicherweise die sehr grundlegenden Eigenschaften eines Field Recorders und nimmt sowohl gestochen scharfen Ton auf als auch die taktilen Bedienelemente machen es einfach, sich mit diesen Aufnahmen zu beschäftigen, aber dazu gleich mehr. Der Punkt ist, dass ein Teil der Anziehungskraft des TP-7 esoterisch ist, etwas, das über seine eigentliche Funktionalität hinausgeht. Was bringt dich dazu, für so einen kleinen Kerl Geld auszugeben, wenn eine App auf einem Smartphone vieles davon kostenlos tun könnte? Nun, weil es cool ist, Leute. Weil es verdammt geil ist.

Zunächst einmal gibt es die kleinen Tasten an der Vorderseite des Geräts, aber wenn Sie eine Aufnahme vorbereiten, beginnt sich die mittlere Disc zu drehen. Es sieht so cool aus, als wäre man ein investigativer Journalist in den 60er Jahren. Wenn Sie Ihren Finger auf die sich drehende Scheibe legen, wird das Gesagte erst aufgenommen, wenn Sie Ihren Finger entfernen, und Sie können ihn natürlich schnell drehen, um durch eine Aufnahme im Plattenspieler-Stil zu blättern. Es gibt auch die charakteristische "Wippe" an der Seite, mit der man vorspulen kann, und natürlich dreht sich die Scheibe sehr schnell und man erhält diesen charakteristischen Klang, genau wie ein Kassettenrekorder aus alten Zeiten. Ist das notwendig? Nein, nicht einmal annähernd. Es ist die Definition von unnötig. Aber wenn du mir erlaubst, zu den Grundlagen zurückzukehren - es ist auch verdammt toll. Es ist so aufregend, dass mein Gehirn in den letzten Wochen aktiv Ausreden gefunden hat, um es zu benutzen.

Ich bin zufällig auch Journalist, und es gibt eine ganze Reihe von Situationen, in denen ein Field Recorder ziemlich praktisch ist. Ich könnte aber auch einfach ein Smartphone benutzen – das will ich aber nicht. Ich möchte den TP-7 benutzen, und ich möchte ihn pflegen und ihn nutzen, um mich daran zu erinnern, wie schön es ist, sich taktil mit etwas auseinanderzusetzen, anstatt immer nach der bequemsten Lösung zu streben.

Abgesehen davon ist Teenage Engineering das, was dieser Branche der Haute Couture am nächsten kommt, und es ist teuer - wirklich teuer. Und die Akkulaufzeit ist gerade gering genug, wenn du mich fragst. Aber bis sie sich an dieses Gerät erinnern, werde ich es überallhin mitnehmen, und ich werde jede einzelne Gelegenheit lieben, bei der ich die Gelegenheit habe, es zu benutzen. Bei vielen anderen Gadgets geht es mir nicht so.