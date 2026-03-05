Ted: Staffel 2

HQ

Es lässt sich nicht leugnen, dass Seth MacFarlane eine ganz bestimmte Art hat, Dinge zu tun. Ob Family Guy, The Orville, The Naked Gun (Die nackte Kanone) - alles, was der Comedy-Star zu berühren scheint, wird auf sehr spezifische Weise gestaltet. Es ist ein Stil, der eindeutig von der Liebe zu früheren Sitcoms angetrieben wird, und eine Plattform, die qualitativ hochwertige Comedy liefern kann, auch wenn sie etwas vorhersehbar ist. Das gilt ohne Zweifel auch für die zweite Staffel von Ted.

Nach der starken ersten Staffel, die brutale komödiantische Momente mit komplexen Familiendynamiken kombinierte, kehrt diese nächste Folge zu dem zurück, was Ted - und MacFarlane - am besten versteht. Wir können dem ikonischen, empfindungsfähigen Teddybär und seinem Besitzer-Bruder John Bennett folgen, während die beiden weiterhin die Highschool überleben und mit den Herausforderungen junger Erwachsener umgehen. Natürlich beinhaltet dies viele sexuell thematisierte Erzählstränge und andere erwachsene Themen, die jeder Teenager in seinem Alter erforscht oder vermeidet. Man könnte also sagen, dass es vertraut und ein wenig nostalgisch ist, auch wenn das Gewicht vieler dieser Themen durch den sehr komödiantischen Ton der Ted-Reihe zum Pulp abgeschwächt wird.

Aber wie gesagt, unabhängig vom Thema jeder Folge - und jede Folge hat meist ein eigenes Thema - finden wir eine Episodenstruktur, die fast eine direkte Darstellung von Family Guy ist. Sie beginnt völlig unauffällig, meist im Haus der Bennetts, und entwickelt sich dann bald in verschiedene Richtungen, bevor die zentrale Prämisse der Folge Gestalt annimmt. Ein solches Beispiel könnte sein, wie ein neugieriger Anruf bei einer Sex-Operator-Hotline bald dazu führt, dass Ted und John einen fiktiven und rebellischen Schüler erfinden müssen, um Konsequenzen zu vermeiden, die ihre Schule Tausende von Dollar kosten. Wenn ihr schon einige Folgen von Family Guy gesehen habt, ist dieser Sprung von einer Idee zu etwas fast völlig Zufälligem nichts Ungewöhnliches, und genau deshalb werdet ihr euch, wenn ihr die Zeichentrickserie immer noch mögt, sofort wieder mit Ted und der Gang wohlfühlen.

Darauf aufbauend finden wir auch eine große Verwendung von Schnitten und Montagen, ein weiteres zentrales Element, das eine MacFarlane-Schöpfung prägt, wobei viele Anspielungen auf die Popkultur sind, ähnlich wie diese auch in seinen Animationsprojekten. Man könnte sogar so weit gehen zu sagen, dass Ted eine Realverfilmung von Family Guy ist, und das wäre wirklich nicht allzu weit davon entfernt.

Ansonsten sind die Dialoge und die Komik in dieser Serie oft mehr als genug, um sie durch ihre etwas vorhersehbare Natur zu tragen. Ted weiß, was es ist, und versucht dich kein einziges Mal zu täuschen, dass es mehr als eine einfache und spaßige Sitcom-ähnliche Serie ist, die Art, die wir heutzutage selten sehen. In dieser Serie gibt es wirklich lustige Witze und Wortspiele, rücksichtslose und fast atemberaubende Beleidigungen, die einen zum Keuchen bringen - und das alles in einem Paket, das nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. Wir sprechen von 30-minütigen Episoden, die nicht wirklich miteinander verbunden sind, was bedeutet, dass es keine Notwendigkeit gibt, einer breiteren und übergeordneten Handlung zu folgen. Das ist Unterhaltung vielleicht in ihrer rohsten und zugänglichsten Form, und es ist schwer, das anders als bewundernswert zu finden.

Teds Rückkehr in dieser zweiten Staffel wird euch also nicht umhauen oder überraschen, indem sie das Konzept der Fernsehkomödie neu definiert, aber das ist in Ordnung, denn die Serie macht Spaß, ist leicht zu schauen und manchmal auch zum Schreien komisch.

