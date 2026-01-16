Ted spielt Dungeons & Dragons in der zweiten Staffel der Komödie

HQ

Ted s zweite Staffel steht bevor, und vor ihrem Start im März haben wir den offiziellen Trailer, der uns einen Vorgeschmack auf das Kommende gibt, während Johnny und Ted uns mehr von ihrer lebenslangen Freundschaft erzählen.

Wir beginnen den Trailer damit, dass Johnny inzwischen etwas älter ist. Er ist im letzten Jahr der High School und offiziell erwachsen. Zumindest in den Augen seiner Eltern. Johnny will immer noch herumalbern und Ärger machen, was er in dieser neuen Staffel oft tut.

Vom Anrufen einer Telefonsex-Hotline bis hin zum D&D-Spielen mit seiner Familie (was natürlich bedeutet, dass wir alle in Fantasy-Kleidung sehen), gibt es in Ted Staffel 2 jede Menge Streiche. Die neue Staffel startet am 5. März, und unten könnt ihr euch den Trailer selbst ansehen: