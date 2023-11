Ted Prequel-Serie bekommt ihren ersten Trailer

Seth MacFarlane arbeitet seit einiger Zeit daran, Ted auf die Fernsehbildschirme auf der ganzen Welt zu bringen, und im Jahr 2024 werden wir endlich sehen, wie dies Früchte trägt. Denn die Ted-Prequel-Serie, die verwirrenderweise auch Ted wie der Originalfilm heißt, hat ihren US-Premierentermin erhalten, der am 11. Januar 2024 auf Peacock erscheinen soll.

Die Serie spielt im Jahr 1993 und folgt dem frühen Leben des empfindungsfähigen Teddybären und seines Besitzers John Bennett, und die vollständige Zusammenfassung der Serie lautet wie folgt:

"In dieser komödiantischen Prequel-Event-Serie zu den Ted-Filmen ist es 1993, und Ted der Moment des Ruhms ist vorbei. Er lebt jetzt wieder zu Hause in Framingham, Massachusetts, mit seinem besten Freund, dem 16-jährigen John Bennett, zusammen mit Johns Eltern Matty und Susan und seinem Cousin Blaire. Ted mag ein lausiger Einfluss auf John sein, aber am Ende des Tages ist er ein loyaler Kumpel, der immer bereit ist, sich für Freundschaft ins Zeug zu legen."

Da viele Regionen außerhalb der USA keinen Zugang zu Peacock haben, wird gesagt, dass Ted irgendwann anderswo debütieren wird, einschließlich auf Sky Max und Now TV für diejenigen in Großbritannien irgendwann Anfang 2024.

Seht euch unten den Trailer zur Show an.