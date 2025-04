Ted Lasso Star vergleicht die Rückkehr der Serie mit Dead Cat

HQ

Ted Lasso -Star Brett Goldstein hat eine unglaublich einzigartige Sicht auf die Rückkehr der Show. Nachdem die Fußballserie bereits 2023 mit ihrer dritten Staffel abgeschlossen zu sein schien, soll sie mit einer vierten Staffel wiederbelebt werden, die sich derzeit im Dreh befindet.

Goldstein, der an der Serie mitgeschrieben hat und auch der Schauspieler ist, der Roy Kent spielt, sprach im Wild Card-Podcast über die Rückkehr, wo er die Rückkehr der Serie mit einer toten Katze verglich. "Ich habe einen Freund, mit dem ich zur Universität gegangen bin, und ich denke viel darüber nach. Er hatte eine Katze, die starb. Er liebte seine Katze, und die Katze wurde überfahren, und sie begruben die Katze", sagte er. "Sie begruben die Katze im Garten, und sie lag im Bett, so traurig, so aufgewühlt und weinend, und sie betete und sie betete und sie wünschte. »Ich wünschte, die Katze käme zurück.« Und dann kam die Katze zurück, und es stellte sich heraus, dass die Katze, die sie begraben hatten, nicht ihre Katze war."

"Daran denke ich die ganze Zeit." Goldstein fuhr fort. "Ich denke, ich sage, dass ich mich wie dieses Kind fühle. Nach dem Motto: 'Wir haben es begraben... Wir haben alle geweint, wir hatten eine Beerdigung. Wollen Sie damit sagen, dass wir irgendetwas zurückbringen können?" Das ist zu viel Leistung."

Es wird erwartet, dass Goldstein in der vierten Staffel als Roy Kent zurückkehren wird, neben Jason Sudeikis, Juno Temple und anderen wichtigen Mitgliedern der Besetzung. Wir müssen abwarten und sehen, wer sonst noch im Ted Lasso -Revival zurückkehrt, wenn es auf unsere Bildschirme kommt.