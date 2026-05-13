Ted Lasso-Star Cristo Fernández unterschreibt einen Profivertrag mit El Paso in den USA

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Der mexikanische Schauspieler Cristo Fernández ist weltweit bekannt dafür, als Stürmer in einem erfundenen Fußballverein, AFC Richmond, in der herausragenden TV-Show Ted Lasso von Apple TV+ zu spielen. Was viele jedoch vielleicht nicht wissen, ist, dass der 35-Jährige selbst Fußballer war und seit seinem 15. Lebensjahr für Club Deportivo Estudiantes Tecos in Guadalajara, Mexiko, spielte. Eine Knieverletzung beendete jedoch seine Fußballkarriere, sodass er stattdessen Schauspieler in Kurzfilmen und Werbespots wurde sowie kleine Rollen in Blockbustern wie Transformers: Rise of the Beasts, Venom: The Last Dance und Sonic the Hedgehog 3.

Doch das Leben neigt oft dazu, Kunst zu imitieren, und Fernández ist mit 35 Jahren professioneller Fußballer geworden, nachdem er einen Vertrag mit El Paso Locomotive FC unterschrieben hat, einem Fußballteam aus der zweiter US-Profiliga. Fernández wurde beim Training bei Chicago Fire II in der MLS Next Pro gesehen, hat aber einen Profivertrag für El Paso in der USL Championship bekommen, das nach neun Spielen derzeit auf dem vierten Platz in Gruppe B steht.

In einer Stellungnahme auf der Website des Vereins sagte Fernández: "Fußball war schon immer ein großer Teil meines Lebens und meiner Identität, und egal, wohin mich das Leben geführt hat, der Traum, professionell zu spielen, hat mein Herz nie wirklich verlassen." El Paso-Trainer Junior González bestätigte, dass Cristo als Stürmer spielen wird und eine "großartige Ergänzung für unseren Kader ist, die eine weitere Offensivbedrohung hinzufügt". "Seine Leidenschaft für das Spiel und seine Führungsqualitäten für unsere Umkleidekabine ermöglichen es uns, die positive Kultur, die wir als Verein anstreben, weiter zu entwickeln."

Ted Lasso endete 2023, wurde aber für eine vierte Staffel wiederbelebt, die im August auf Apple TV startet, wobei Cristo Fernández nicht erwartet wird.