Ted Lasso kehrt für eine vierte Staffel zurück

Es ist nicht gerade eine große Überraschung, wenn man bedenkt, dass es ein bisschen wie ein offenes Geheimnis gehalten wurde, aber jetzt haben wir die Bestätigung. Eine vierte Staffel von Ted Lasso ist auf dem Weg, wobei Apple TV+ eine Rückkehr der beliebten Dramaserie bestellt, die nach wie vor eine der meistgesehenen und am meisten empfangenen des Streamers ist.

Dies wurde in einem Beitrag in den sozialen Medien öffentlich gemacht, der einen Sitz zeigt, der scheinbar aus dem fiktiven Stadion stammt (Nelson Road Crystal Palace Selhurst Park in Wirklichkeit) mit dem Logo der Show unter der Sitzplatznummer "4".

Deadline hat dies ein wenig erweitert und darauf hingewiesen, dass Jason Sudiekis in der Serie wieder in seiner Titelrolle zu sehen sein wird, wieder neben Hannah Waddingham, Brett Goldstein, Jeremy Swift und sogar Juno Temple, und wir erfahren auch ein wenig über die Handlung und die Drehpläne.

Es wird angemerkt, dass die Produktion in Kansas beginnen wird, wo Ted nach Hause zurückkehrt, bevor er schließlich über den großen Teich nach Großbritannien zurückkehrt, um die Geschichte fortzusetzen. Das Premierendatum steht noch nicht fest, aber es wird erwähnt, dass die Produktion ab Juli stattfinden wird, wahrscheinlich während der Nebensaison für den Vereinsfußball im Sommer, wenn Selhurst Park und dergleichen weniger häufig verwendet werden.

Freuen Sie sich auf mehr Ted Lasso ?