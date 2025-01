Ted Lasso: Gerüchte über Staffel 4 machen die Runde, als Hauptdarsteller massive Teaser abgibt

HQ

Apple TV+ Wieder einmal in die Welt von Ted Lasso zurückzukehren, ist vielleicht eines der derzeit am schlechtesten gehüteten Geheimnisse der Unterhaltungswelt, denn obwohl der Streaming-Riese und die Produktionsfirma noch nichts offiziell angekündigt haben, gab es viele Teaser und Hinweise, dass weitere Episoden auf dem Weg sind.

Das neueste davon kommt direkt von einem der führenden Stars der Show, da Nick Mohammed kürzlich in den sozialen Medien ein kurzes Video veröffentlichte, in dem er erklärte, warum er einige Termine auf seiner Show Pony Tour ändern muss, alles wegen bevorstehender Produktionstermine, die er nicht verpassen kann/will. Das mag zwar etwas schwer fassbar klingen, aber das große "Glauben" -Schild, das er gleichzeitig hochhält, zerstreut im Grunde jedes Geheimnis über das Projekt, auf das er anspielt.

"Ich kann nicht sagen, was das für Dreharbeiten sind. Aber es wird in Kürze bekannt gegeben. In der Zwischenzeit würde ich es sehr begrüßen, wenn die Leute einfach nicht darüber spekulieren würden, was sie denken, was es sein könnte. Das Letzte, was ich will, ist, dass die Leute verrückt werden."

Mohammed ist bekannt für die Rolle von Nate Shelley in Ted Lasso, dem ehemaligen Ausrüster des AFC Richmond, der sich in die großen Ligen katapultierte und sich bald darauf alsWest Ham United Manager aller Mannschaften wiederfand. Hier lief alles nicht ganz nach Plan, aber um uns zu ersparen, die fabelhafte Geschichte zu spoilern, pfeifen wir einfach und sagen euch, dass ihr euch stattdessen den wunderbaren Ted Lasso anschauen sollt.

