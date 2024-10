Ted Danson und der Schöpfer von The Good Place arbeiten wieder zusammen

Eine der beliebtesten und am besten aufgenommenen Serien in letzter Zeit war die Comedy-Serie The Good Place, eine Serie, die auf sehr unbeschwerte und kreative Weise in das Leben nach dem Tod eintauchte. Diese Serie wurde von Mike Schur kreiert und sah Ted Danson in der Hauptrolle, und wenn man bedenkt, dass The Good Place vor ein paar Jahren endete, fragst du dich vielleicht, warum wir dir das alles erzählen? Das liegt daran, dass Schur und Danson wieder zusammenkommen.

Netflix hat einen ersten Blick auf seine kommende Comedy-Serie A Man on the Inside geworfen. Die Serie wurde von Schur kreiert und zeigt Danson wieder in der Hauptrolle, und was die Serie betrifft, so basiert sie auf dem Dokumentarfilm The Mole Agent, der 2021 für einen Oscar nominiert wurde.

In der genauen Inhaltsangabe heißt es: "Der pensionierte Professor Charles (Ted Danson) hat das Gefühl, dass das Leben nichts Neues für ihn bereithält. Ein Jahr nach dem Tod seiner Frau ist er in seiner Routine stecken geblieben und hat sich von seiner Tochter entfernt. Doch als er die Kleinanzeige eines Privatdetektivs ausspioniert, wird er dazu inspiriert, sich auf ein neues Abenteuer einzulassen und undercover das Geheimnis eines gestohlenen Familienerbstücks zu lösen."

Den Trailer zu A Man on the Inside könnt ihr euch unten ansehen, bevor er am 21. November auf Netflix erscheint.