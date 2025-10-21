"Techno-Magie" beschreibt Douze Dixièmes die markante künstlerische Ausrichtung von Mio: Memories in Orbit

HQ

Wenn du Schnipsel oder Standbilder oder Douze Dixièmes ' kommendes Metroidvania Mio: Memories in Orbit gesehen hast oder vielleicht sogar einen Teil auf einem Gaming-Event oder über Steam gespielt hast, wirst du mit einem der Schlüsselaspekte des Titels vertraut sein; Es ist die künstlerische Leitung. Dieses Spiel hat unglaublich farbenfrohe und unvergessliche Kunstwerke, und es ist auch etwas, das vielleicht ein bisschen schwer kurz und bündig zu beschreiben ist.

Glücklicherweise ist Douze Dixièmes für Sie da. Wir haben kürzlich mit Mitbegründer und Executive Producer Sarah Hourcade gesprochen und uns nach der Art Direction erkundigt, wie sie sie beschreiben und woher ihre Inspiration kam.

"Ja, im Studio nennen wir es Techno-Magie", begann Hourcade. "Aber am Anfang wollten wir etwas im Science-Fiction-Universum machen, und dann haben wir uns ein bisschen von Zwängen und allem befreit, und so endete es. Aber ich denke, wir haben eine tiefe... Wir sind tief in der Science-Fiction verwurzelt. Ich glaube, eines der Bücher, über die wir viel gesprochen haben, war Hyperion, als wir das Spiel gemacht haben, und es gab auch viel Inspiration in französischen Comics. Also ja, und das ist so ziemlich die Hauptinspiration für die Kunst. Und dann natürlich die Spiele, Hollow Knight, Ori, wir haben viele dieser Spiele gespielt, wir lieben sie."

In Bezug auf Hollow Knight und Ori haben wir uns auch bei Hourcade erkundigt, wie Douze Dixièmes sicherstellt, dass Mio: Memories in Orbit in einem zunehmend gesättigten Metroidvania-Raum heraussticht.

"Nun, wir haben natürlich viel an der Grafik gearbeitet, ich denke, jeder hat diesen Teil bemerkt. Aber wir haben auch viel über die Geschichte und das Universum gearbeitet, es ist ein sehr komplexes Universum mit vielen Informationen. Wir haben noch nicht alles hineingesteckt, aber wir haben eine sehr, sehr tiefgründige Geschichte, die so ziemlich überall versteckt ist, und eine Menge Luftkämpfe. Ich denke also, es ist etwas zwischen Hollow Knight, das nicht sehr luftig ist, aber viel Erkundung, was wir geliebt haben, aber Ori war mehr aus der Luft, aber nicht zu viel Erkundung. Also wollten wir etwas mit unserem Universum, unseren Gefühlen machen, aber mit der Erkundung und dem Kampf."

Ihr könnt das vollständige Interview mit Hourcade unten sehen und auch hier vorbeischauen, um unsere Gedanken über unsere Zeit mit Mio: Memories in Orbit zu erfahren.