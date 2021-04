Technische Singleplayer-Alpha zu Diablo II: Resurrected startet am Wochenende

Die Alpha-Session beginnt am Freitag und endet am Montag.

Wir wussten es alle, jetzt ist es offiziell bestätigt worden. Vor über 20 Jahren ist Diablo II erschienen und in diesem Jahr wird der legendäre Dungeon-Crawler...

Gerücht: Zerrissenes Warcraft III: Reforged verzögerte Diablo II: Remake

am 23. Januar 2021 um 04:37 NEWS. Von Eirik Hyldbakk Furu

Es ist jetzt etwa drei Jahre her, seit Activision Blizzard in Stellenausschreibungen nach Entwicklern gesucht hat, die an Neuauflagen von Diablo II und Warcraft 3...