Technische Probleme plagen die PC-Version von Marvel's Spider-Man 2

Sonys Veröffentlichung des zuvor PlayStation-exklusiven Marvel's Spider-Man 2 ist nicht so reibungslos verlaufen, wie man es sich erhofft hätte. Auf Steam wurde das Spiel ausgesprochen gemischt aufgenommen, nur 55 % der Kritiken waren positiv. Viele Spieler berichten von schwerwiegenden technischen Problemen, darunter häufige Abstürze, nicht geladene Texturen, Audio-Desynchronisationen und übermäßig lange Ladezeiten.

Es überrascht nicht, dass diese Probleme Spider-Man 2 für viele Benutzer fast unspielbar gemacht haben. Dies ist auch nicht das erste Mal, dass PlayStation-Portierungen wegen Leistungsproblemen in die Kritik geraten sind. Wie sich viele erinnern werden, hatte The Last of Us Remastered mit einer Reihe ähnlicher Mängel zu kämpfen, als es auf dem PC über Steam veröffentlicht wurde.

Haben Sie Spider-Man 2 auf Steam gekauft? Haben Sie Leistungsprobleme?