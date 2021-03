Technische Fehler verhindern die Veröffentlichung von Minute of Islands

Heute haben wir erfahren, dass die bevorstehende Veröffentlichung von Minute of Islands nicht wie geplant am 18. März stattfinden kann. Studio Fizbin (The Inner World) hat bei einem internen Test Probleme festgestellt, die vor dem Verkaufsstart unbedingt noch behoben werden müssen. Bis das geschehen ist, werden wir uns leider gedulden müssen, denn der Launch wurde bis auf Weiteres verschoben. Benjamin Feld, Publishing Director beim Publisher Mixtvision, macht in der Pressemitteilung deutlich, dass die angekündigten Spielversionen von weiterer Entwicklungszeit profitieren werden.

