Technische Daten: Playstation 5 gegen Xbox Series X und Xbox One X

Diese Woche wurden die technischen Spezifikationen von Xbox Series X und Playstation 5 enthüllt, zusätzlich zu den Zielen und Motiven, die Microsoft und Sony mit ihren jeweiligen Konsolen in verschiedenen Sektoren verfolgen wollen. Dank dieser Details konnten wir spezifischere Vergleiche zwischen den Plattformen anstellen, indem wir zunächst die technischen Spezifikationen der beiden Next-Gen-Systeme miteinander vergleichen. Zum Vergleich haben wir auch die Xbox One X eingebunden, da dieses System derzeit die leistungsstärkste Konsole auf dem Markt ist.

Prozessor:

Playstation 5: 8x Zen 2 Cores bei 3.5GHz (variable Frequenz)

Xbox Series X: 8x Zen 2 Cores bei 3.8 GHz (3.6 Ghz SMT)

Xbox One X: 8x Custom Jaguar Cores bei 2.3 GHz

Grafikkarte:

Playstation 5: 10.28 TFLOPs, mit 36 ​​Recheneinheiten à 2,23 GHz

Xbox Series X: 12 TFLOPs mit 52 Recheneinheiten à 1.825 GHz

Xbox One X: 6 TFLOPs mit 40 Recheneinheiten à 1.172 GHz

RAM-Speicher:

Playstation 5: 16 GB GDDR6

Xbox Series X: 16 GB GDDR6

Xbox One X: 12 GB GDDR5

Speicherbandbreite:

Playstation 5: 16 GB bis 448 GB pro Sekunde

Xbox Series X: 10 GB bis 560 GB pro Sekunde, 6 GB bis 336 GB pro Sekunde

Xbox One X: 12 GB bis 326 GB pro Sekunde

Interner Speicher:

Playstation 5: 825 GB benutzerdefinierte SSD

Xbox Series X: 1 TB benutzerdefinierte NVME-SSD

Xbox One X: 1 TB Festplattenfestplatte

Externer Speicher #1:

Playstation 5: NVMe-SSD-Unterstützung

Xbox Series X: Externe 1 TB SSD-Karte

Xbox One X: Festplatten-/SSD-Festplattenunterstützung via USB 3.2

Externer Speicher #2:

Playstation 5: Unterstützung von Festplatten-/SSD-Festplatten via USB 3.2

Xbox Series X: Festplatten-/SSD-Festplattenunterstützung via USB 3.2

Xbox One X: nicht vorhanden

Laufwerk:

Playstation 5: Blu-ray 4K/UHD

Xbox Series X: Blu-Ray 4K/UHD

Xbox One X: Blu-Ray 4K/UHD

Die reinen Zahlen lassen nur wenig Aussagen darüber zu, welche Konsole technisch gesehen am Ende das Rennen machen wird. Die Realität ist komplexer, da man die gesamte Architektur berücksichtigen muss. Welche Elemente die Effektivität des Geräts wie stark beeinflussen, erfahren wir erst, sobald wir die PS5 und Xbox Series X selbst ausgiebig ausprobiert haben. Die neuen Konsolen sollen nach aktuellem Stand Ende 2020 erscheinen, allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Veröffentlichung aufgrund des Coronavirus verschiebt.