Technik und Magie vereinen sich im neuen Trailer zu Marvel's Ironheart

Obwohl sie nicht die Nachfolgerin von Iron Man ist, hat Ironheart viele Ähnlichkeiten mit dem ehemaligen Helden. Riri Williams zerlegt Maschinen gerne und ist schlau genug, sie wieder zusammenzubauen, nur besser, als sie ursprünglich waren. Sie hat ihren eigenen Anzug entworfen und möchte ihn nutzen, um Menschen zu schützen.

Im neuen Trailer zu Marvels Ironheart sehen wir, wie Williams ihre Heldenreise beginnt und lernt, dass sie sich selbst auseinandernehmen muss, um herauszufinden, wer sie wirklich ist. Natürlich nicht im wörtlichen Sinne, aber im Grunde geht sie zurück ans Reißbrett.

Von dort aus scheint sie ihre besten Ideen zu bekommen. Die Kombination von Technologie und Magie scheint für Williams bei der Premiere von Ironheart auf dem Plan zu stehen, und sie stellt auch ihre eigene Jarvis-ähnliche KI her. Im Gegensatz zu Jarvis sieht es jedoch nicht so aus, als würde sie die Rolle der Butlerin übernehmen. Schauen Sie sich den Trailer unten an:

Ironheart feiert am 24. Juni auf Disney+ Premiere