Techland überarbeitet Dying Light: The Beast mit massivem Restored Land-Update

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Dying Light: The Beast erhält dank des kostenlosen Updates, das Techland Restored Land nennt, eine massive Inhaltsüberarbeitung. Das heute, am 26. März, startet und gilt als die ultimative Art, ein Dying Light-Spiel zu spielen, mit Funktionen, die es dir wirklich ermöglichen, den Zustand der Spielwelt um dich herum zu verändern.

Man muss sich nicht mehr ständig mit respawnenden Zombies auseinandersetzen, wenn man sie nicht mehr sehen möchte. Restored Land, wie der Name schon sagt, erlaubt es dir, die Karte von Infizierten zu befreien, wenn du möchtest. Zombies, die vom Spieler getötet werden, respawnen nicht, und auch wenn das das Spiel deutlich einfacher klingen mag, hat Techland viel Arbeit darauf verwendet, Restored Land so auszubalancieren, dass es fair, aber manchmal streng ist. Geraubte Gegenstände respawnen nicht mehr, Container liefern weniger Vorräte, und die Läden haben nicht mehr so viel Vorräte.

Es gibt jetzt auch einen Permadeath-Modus, in dem man Parkour und Kampffähigkeiten wirklich auf die Probe stellen kann. Restored Land dreht sich um eine einfache Philosophie, nämlich die Spieler für ihre Handlungen im gefährlichen Land Castor Woods verantwortlich zu machen. Es sind jedoch nicht nur neue Spielweisen, die dieses Update hinzufügt, denn es werden auch 33 neue Quests eingeführt, dazu neue Kampf-Finisher, Erfolge, Begegnungen und mehr. Eine Vorschau kannst du dir unten im Trailer ansehen.

Wie erwähnt, ist dies ein kostenloses Update für alle bestehenden Besitzer von Dying Light: The Beast. Wenn du das Spiel noch nicht gekauft hast, wird Restored Land das neue Label sein, das du auf den Ladenfronten sehen wirst. Es ändert den Preis des Spiels nicht, aber automatisch alle Restored Land-Upgrades enthalten, wenn du es jetzt kaufst.