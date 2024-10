Techland: PSSR ist wichtiger als die leistungsstärkere Grafikkarte in PlayStation 5 Pro

HQ

Sony vermarktet die relativ teurePlayStation 5 Pro Konsole mit zwei wichtigen Neuerungen: Sie verwendet eine DLSS-ähnliche Upscaling-Technik namens "PSSR" oder PlayStation Spectral Super Sampling und hat aufgrund einer verbesserten GPU mehr Leistung.

Aber wenn man die Entwickler von Techland fragt, könnte Ersteres viel wichtiger sein als Letzteres. In einem Interview mit GamingBolt sagt Tymon Smektała von Techland, dass PSSR sehr wichtig sein könnte:

"Wir fangen gerade erst an, die vollen Möglichkeiten der PS5 Pro zu entdecken, aber es ist schon aufregend, da es uns viel mehr Flexibilität bei Grafik und Leistung bietet. Die Verbesserung der GPU wird es uns ermöglichen, die visuelle Wiedergabetreue zu verbessern, insbesondere bei komplexen Umgebungsdetails wie Wettereffekten, die für das Erlebnis von Dying Light: The Beast von zentraler Bedeutung sind. Diese Art von Leistung bedeutet auch ein flüssigeres Gameplay bei höheren Auflösungen, und das ist sehr wichtig für ein Spiel wie unseres, bei dem ein Höchstmaß an Immersion von größter Bedeutung ist. Sonys PSSR ist ein erheblicher Schub für die Supersampling-Technologie, mit der andere Unternehmen experimentieren. Es ist eine großartige Initiative, da sich Entwickler so in Zukunft etwas weniger auf die Leistung konzentrieren können und mehr kreative Freiheit haben. Wenn das, was Sony vorschlägt, zu einem neuen Standard wird, dann könnte sich PSSR möglicherweise als noch wichtiger erweisen als die direkte Steigerung der GPU-Leistung, die die Konsole liefert."

Dies erfordert jedoch die Unterstützung von Entwicklern aus nah und fern, um an PSSR zu arbeiten und so mehr Systemressourcen zu gewinnen, die für andere Dinge ausgegeben werden können.