Techland ist "sehr stolz" auf Dying Light 2 Stay Human, arbeitet unermüdlich an Korrekturen

Nach langer Entwicklung und mehreren Verzögerungen hat Techland Dying Light 2 Stay Human letzte Woche endlich veröffentlichen können. Der Titel ist von den Kritikern grundsätzlich positiv, aber auch relativ durchwachsen aufgenommen worden. Auf Steam tummelten sich laut SteamDB kurz nach dem Start 274.983 Spieler gleichzeitig, was immerhin dafür spricht, dass sich die Mühe für die Entwickler gelohnt haben wird. Wir haben die Gelegenheit genutzt, um mit Techlands Animation Director Dawide Lubryka zu sprechen. Der Entwickler bestätigte uns, dass das gesamte Studio unendlich "stolz" auf die eigene Leistung sei, obwohl derzeit alle mit der Fehlerbehebung beschäftigt sind:

"Es ist ein tolles Gefühl, das Spiel endlich zu veröffentlichen. Jeder von uns hat auf diesen Moment gewartet. Wir wollten, dass die Öffentlichkeit [...] das Spiel spielt [und] es erlebt, das ist eine Sache. Die andere Sache ist, dass wir wirklich begierig darauf sind, die Meinung des breiteren Publikums zu erfahren, um zu wissen, woran wir noch arbeiten können. Das Versprechen, das wir als Techland geben, ist, dass wir [...] diesen Titel mindestens fünf Jahre lang, vielleicht länger, unterstützten. Das Gleiche ist mit der (Anmerkung der Redaktion: in Deutschland indizierten) ersten Ausgabe passiert."

"Wir wissen, dass wir auf das, was wir veröffentlicht haben, wirklich stolz sind, aber wir wissen auch, dass wir weiter daran arbeiten werden. So ist es gerade bei Techland: Wir sind noch nicht wirklich zur Ruhe gekommen, auch wenn wir extrem erschöpft sind, aber wir wollen alles verbessern, was wir können. Wir bekommen sehr gutes Feedback von den Leuten [aber] während wir hier sprechen, arbeitet das Team bereits an den Verbesserungen und Korrekturen."

Zur Vorgehensweise des Teams bei der Behebung von Fehlern äußerte sich Lubryka ebenfalls: "Wir haben ein paar Datenfetzen, ein paar Ideen, was wir zuerst verbessern wollen, aber es ist alles noch sehr frisch. Wir haben gerade das Wochenende hinter uns, müssen also erst einmal die Dinge verbessern, von denen wir schon vor dem Start wussten, dass wir sie verbessern wollen. Jetzt, wo wir angefangen haben Feedback zu sammeln, wissen wir sehr genau, was wir als Nächstes tun sollten, und daran arbeiten wir."

Vor diesem Hintergrund wollten wir die bereits angekündigte Roadmap ansprechen. Lubryka sagte uns kurz und knapp: "Es wird mit Sicherheit zwei DLCs geben, die einige neue Geschichten hinzufügen werden oder die den Kampf und das Gameplay erweitern werden."