Techland feiert 10 Jahre Dying Light mit einer einmonatigen Veranstaltung und teasert die Zukunft von Dying Light an

HQ

Techland sonnt sich schon seit einiger Zeit im Erfolg von Dying Light, so sehr, dass die Serie nun ihr 10-jähriges Jubiläum feiert. Um diesen wichtigen Meilenstein zu feiern, hat der polnische Entwickler Pläne für ein In-Game-Event in Dying Light 2 Stay Human angekündigt, ein Event, das einen Monat lang dauern und Rabatte und kostenlose In-Game-Gegenstände bringen wird.

Die Feierlichkeiten beginnen heute und bringen damit die zurückkehrenden Hypermode Aktivitäten für diese Woche sowie doppelte EP im Spiel zurück. Von jetzt an bis zum 10. Februar gibt es spezielle Skins im Angebot, und Dying Light 2 Stay Human wird sogar eine Zeit lang 67 % günstiger sein.

Der Rest des Events wird wöchentlich neue Events und einige kostenlose Belohnungen hinzufügen, wobei Woche 2 den Low Gravity -Modus bringt, Woche 3 Super-Crane und Woche 4 Viral Rush einführt. Woche 4 wird auch eine größere sein, da sie den dauerhaften Start des Tower Raid und sogar einen neuen, von Entwicklern gehosteten Light Up The Night -Stream enthalten wird, der wahrscheinlich ein helleres Rampenlicht auf die geplanten Inhaltserweiterungen im Spiel für 2025 werfen wird.

Was das Jahr 2025 betrifft, so hat Techland die Roadmap für das Jahr enthüllt und was diese beinhalten wird. Wir können ein Spring, Summer, Fall und Winter Update erwarten, die jeweils entweder saisonale Events, neue Waffen und Gegenstände, Gameplay-Verbesserungen oder Verbesserungen der Lebensqualität mit sich bringen. Die große Neuerung wird es jedoch im Sommer geben, da auch das Spin-off-Spiel The Beast erscheinen wird. Die vollständige Roadmap finden Sie unten.

Anlässlich des 10-jährigen Bestehens von Dying Light hat Techland eine Menge Statistiken und Analysen veröffentlicht, darunter die Tatsache, dass es über 45 Millionen Spieler angesammelt hat und dass die Community über 67 Milliarden Zombie-Kills und 1 Milliarde Spielstunden insgesamt erzielt hat.

Mit Blick auf die Zukunft meldete sich Techland auch mit einem kleinen Teaser zu Wort, der sich auf die Zukunft von Dying Light bezog. Konkret heißt es: "Während wir das 10-jährige Jubiläum von Dying Light feiern, arbeiten wir bereits hart an der nächsten Ära des Franchise. Unser jüngstes großes Rebranding zielt darauf ab, das Franchise als ultimatives Zombie-Erlebnis für alle zukünftigen Projekte zu etablieren."

Techland fährt fort: "Unsere Pläne, das Franchise auszubauen, hören nicht bei Dying Light: The Beast auf. Wir werden die Serie mit mehreren unangekündigten Projekten fortsetzen und mit neuen Brettspielen, exklusivem Merchandise, originellen Webcomic-Serien und mehr auch über Videospiele hinausgehen. Unser Ziel ist es, die Welt von Dying Light noch mehr Menschen zugänglich zu machen."