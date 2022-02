Techland empfiehlt, Dying Light 2 erst nach Installation des Day-1-Patches zu spielen

Nach mehreren Verzögerungen ist Dying Light 2 Stay Human nun endlich auf Xbox, Playstation und PC erschienen (eine Cloud-Version für Nintendo Switch wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht). In ihrer Rezension spricht unsere Kollegin Aleksandra über die Stärken und Schwächen der neuen Techland-Produktion, die ein unterhaltsames, aber auch recht unoriginelles Spiel zu sein scheint. Auch technische Unzulänglichkeiten, die euren Spielspaß unschön ausbremsen könnten, werden von uns erwähnt.

Die Entwickler warnen Besitzer einer physischen Kopie ebenfalls davor, das Spiel zu starten, bevor der Day-1-Patch vollständig heruntergeladen und installiert wurde: „Wir sehen, dass einige von euch vor dem Veröffentlichungsdatum [...] Zugang zu einer der physischen Kopien von Dying Light 2 erhalten haben. Wir verstehen, dass ihr so schnell wie möglich mit der Erkundung der Stadt beginnen möchtet und könnten darüber nicht glücklicher sein. Trotzdem bitten wir euch darum, bis zum 4. Februar zu warten, da ihr erst zu diesem Zeitpunkt Zugriff auf alle Verbesserungen und Korrekturen erhaltet, die wir in den letzten Wochen implementiert haben und mit dem Day-1-Patch einführen werden. Auf diese Weise erlebt ihr Dying Light 2 so, wie es gespielt werden soll."

Leider ist es in den letzten Jahren zu einem Trend geworden, dass AAA-Spiele tatsächlich erst mit dem in der Regel zu spät verfügbaren Day-1-Update einen akzeptablen Status erreichen. Wir drücken euch die Daumen, dass ihr von schwereren Problemen verschont bleibt.