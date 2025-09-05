Trump empfängt Tech-Giganten zum Abendessen im Weißen Haus ohne Musk

HQ

KI ist Teil der täglichen Konversation geworden. Erst gestern Abend versammelten sich Top-Führungskräfte der größten US-Technologieunternehmen (hier) im Weißen Haus, um eine Bildungsinitiative für künstliche Intelligenz unter der Leitung von First Lady Melania Trump zu unterstützen. Führungskräfte von Microsoft, Google, OpenAI, Apple und anderen sagten Ressourcen zu, um KI in Schulen und Schulungsprogramme einzuführen, und betonten ihr Engagement, die nächste Generation auf eine digitale Zukunft vorzubereiten. Das Abendessen mit Donald und Melania Trump unterstrich die Bemühungen der Branche, die Beziehungen zur Regierung inmitten der regulatorischen Kontrolle und der kartellrechtlichen Herausforderungen zu stärken. Auf der Gästeliste standen zwar viele der größten Namen der Tech-Branche, aber eine bemerkenswerte Abwesenheit war Elon Musk, ein ehemaliger Verbündeter Trumps, der sich Anfang des Jahres vom Präsidenten trennte. Vermissen Sie es, Trump und Musk zusammen zu sehen?